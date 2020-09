"Es muy forzada": Lars Ulrich revela cuál es la canción que más odia de Metallica

Una gran confesión hizo el baterista Lars Ulrich al revelar cuál es la canción que más odia de Metallica, y que según, señaló "espera nunca más volver a escuchar".

En conversación con la revista Vulture, el músico indicó que el tema “Eye of the Beholder” del álbum "…And Justice For All" es la que más detesta, ya que lo encuentro "muy forzada".

Asimismo, confesó que “no hay mucho que hacer” respecto a esta canción y que no "suele escuchar música de Metallica".

El baterista explicó que "soy demasiado analítico en los detalles, es imposible para mí escuchar una canción de Metallica sin preguntar cómo se mezcla o suena la guitarra, sin decir que la voz o el bajo son demasiado fuertes”.