¡Cuidado con los spoilers! Filtran final de House of the Dragon a dos días de su estreno

Estamos en la recta final de House of the Dragon (La casa del dragón) y se ha difundido que el último episodio se ha filtrado en internet. Oficialmente el episodio 10 que dará por terminada la primera entrega de la serie será trasmitido el domingo 23 por el canal HBO y el streaming HBO Max.

¿Qué se sabe sobre la filtración del final de House of the Dragon?

Diverso sitios web tienen la opción de descargar de manera íntegra el término de la serie spin off. Esto ha sido verificado desde portales piratas que comparten películas, series y distintas producciones cinemtograficas.

¿Cómo se realizó esta filtración?. Aún se desconoce el origen y HBO no se comentado o referido al respecto, según el portal de entretenimiento IGN.

Esto sigue siendo una incógnita si consideramos de que a diferencia del resto de la temporada, el capítulo final de House of the Dragon no fue compartido a críticos ni a la prensa de forma anticipada. Así mismo, es imporsible que la difusión del último episodio haya sido por esa vía.

¿Existirá una segunda temporada de House of the Dragon?

Este domingo 23 de octubre daremos por terminada House of the dragon. Una producción que ha conmocionado a sus fanáticos y que de seguro esperan ansiosos una segunda parte.

Tras un rotundo éxito, Francesca Orsi, Vicepresidenta Ejecutiva de Programación de HBO, escribió en un comunicado oficial: “Estamos más que orgullosos de lo que todo el equipo de House of the Dragon ha logrado con la primera temporada. Nuestro fenomenal elenco y equipo asumieron un gran desafío y superaron todas las expectativas, entregando un programa que ya se ha establecido como una serie imperdible”.

Y sobre la existencia de una segunda entrega, aclaró las dudas.“Muchas gracias a George, Ryan y Miguel por guiarnos en este viaje. No podríamos estar más emocionados de seguir dándole vida a la épica saga de la Casa Targaryen con la temporada dos”.