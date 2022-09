House of the Dragon | No todo está zanjado: Showrunner abre la puerta al retorno de las actrices jóvenes

Cuando los fans se estaban acostumbrando a ver a Milly Alcock y Emily Carey interpretando a la Princesa Rhaenyra Targaryen y la Reina Alicent Hightower, respectivamente, House of the Dragon tuvo un abrupto salto temporal en su trama que hizo cambiar a parte del elenco.

El episodio 6 de la primera temporada de la serie, The Princess and the Queen, presentó a Emma D'Arcy como la heredera del rey y a Olivia Cooke como la hija de Ser Otto.

Pero quienes a se habían encariñado con Alcock y Carey pueden respirar tranquilos, porque aparentemente la salida de ambas actrices y otros actores jóvenes no es definitiva.

Esto porque el showrunner de la producción de HBO, Ryan Condal, aseguró que existe la posibilidad de que las intérpretes de los personajes jóvenes retornen a la serie en el futuro.

House of the Dragon | ¿Volverán a aparecer Milly Alcock y Emily Carey?

"Quiero decir... Mira, no lo sé", partió diciendo Condal, quien quedó como único responsable de la serie para su segunda temporada, tras la renuncia de Miguel Sapochnik una vez que culmine el actual ciclo.

Al mismo tiempo, el showrunner confirmó que ya se están escribiendo los guiones de la segunda temporada, razón por la que puede decir que en el material que llevan hasta ahora las versiones jóvenes "no son parte de la historia que estamos contando. Eso no es algo que estemos haciendo en este momento".

Dicho esto, Condal igualmente quiso complacer a los fans e indicó que si bien "Game of Thrones no fue un espectáculo de flashback", House of the Dragon puede ponerse "un poco caprichosa" con la forma en que quiere contar su historia.

Por eso, en el caso de que House of the Dragon viaje al pasado en futuros episodios, entonces Milly Alcock y Emily Carey podrían regresar a la trama.

"Hay cosas que no hemos resuelto del todo", planteó Condal. "No estoy cerrando la puerta a nada. Entonces, ¿cómo es eso como respuesta?".