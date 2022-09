House of the Dragon | La importancia del color VERDE que vistió la Reina Alicent en la trágica boda real

House of the Dragon, la historia ambientada 200 años antes de los sucesos de Game of Thrones, arrojó un nuevo y tenso episodio en el que se forjaron nuevas alianzas, corrió sangre y también comenzaron a establecerse simbolismos clávese asociados a la guerra civil conocida como la Danza de Dragones. Pero, ¿por qué el color VERDE que vistió la Reina Alicent en la boda real es tan importante?

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto el capítulo 5 de House of the Dragon y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer aquí este artículo---

En el capítulo 5 de la serie se vio como el mismísimo Rey Viserys I se trasladó hasta Marcaderiva para entrevistarse con Lord Corlys Velaryon y así pedir la mano de su hijo Laenor para que se case con Rhaenyra, la heredera del Trono de Hierro. El acuerdo se selló y finalmente se pudo ver otra trágica boda en el universo de Westeros.

A través del episodio también se vio cómo la animadversión de la reina Alicent por su hijastra, la princesa Rhaenyra, se alimentó aún más, al enterarse de que le había mentido sobre lo que pasó en la cuestionada noche en que escapó del castillo junto a Daemon.

Alicent citó el protector jurado de Rhaenyra, Ser Criston Cole, para chequear los rumores que le llegaron a su padre sobre la supuesta "copulación" en público de sobrina y tío en un burdel del Lecho de Pulgas.

Pero cuando la reina iba a consultarle sobre el asunto, sin siquiera apretarlo, Ser Criston confesó que fue él con quien Rhaenyra perdió la virginidad esa noche. El impacto para Alicent fue total ante la información completamente inesperada.

Con eso en mente, cuando llegó el momento de la boda, la ausencia de la reina en la mesa principal del festín previo al enlace se dejó sentir. Y una vez que pudo contener su ira, Alicent llegó en gloria y majestad al salón de la celebración, nada menos que interrumpiendo el discurso del rey.

Ante una corte de señores completamente en silencio, la representante de la Casa Hightower hizo su entrada vestida con un glorioso vestido verde. Algo que ya dio para comentarios entre los presentes, así mismo como se percibió el mismo color entre los parientes de su casa, quienes se acercaron a confirmarle su cerrado apoyo.

Pero la decisión cromática para la reina en la serie no es al azar, el color verde cobrará prontamente un valor simbólico para el desarrollo de la trama.

House of the Dragon | ¿Por qué el color VERDE es importante?

Siempre de acuerdo al libro Fuego y Sangre, cuya lectura se complementa con el material ofrecido por El Mundo de Hielo y Fuego; ambos textos de autoría de George R.R. Martin, el VERDE tiene un peso considerable en la historia.

La importancia de la tonalidad parte con la celebración de un torneo celebrado en Desembarco del Rey a razón del el quinto aniversario del matrimonio entre el rey Viserys I Targaryen y la reina Alicent Hightower.

En el festín que complementó el jolgorio, la reina llevaba un vestido de color verde, mientras que en su contraparte la princesa Rhaenyra llevaba un vestido rojo y negro, básicamente las tonalidades utilizadas en el estandarte de los Targaryen.

Fue así que los señores y el pueblo llano adoptaría la costumbre de referirse a "los Verdes" y "los Negros" cuando se hablaba de los partidarios de la reina y los de la princesa, respectivamente. Como si fuesen movimientos políticos pujantes y antagonistas, ambos bandos crecieron en apoyo, sustentando distintas tretas que manipularían el devenir del reino.

10 años más tarde desde que se estableció la disyuntiva, se celebró otro banquete en el que Rey Viserys I obligó a su hija Rhaenyra y a la reina Alicent a asistir con sus respectivos hijos, bajo la idea de apaciguar los ánimos y la enemistad entre ambas. Durante el evento se registraron gestos amables mutuos, logrando disminuir la tensión y agradando al regente.

Sin embargo, tras la muerte del rey, el conflicto se agudizó principalmente por la disputa del trono. Siendo que Rhaenyra siempre fue la heredera de Viserys, se había establecido en Rocadragón, mientras Alicent permaneció en la Fortaleza Roja junto a su hijo Aegon II.

Entonces, la reina Alicent Hightower y el Lord Comandante de la Guardia Real, Ser Criston Cole, desafiaron el testamento del fallecido regente y conspiraron para coronar a Aegon, aprovechando que Rhaenyra se encontraba en la isla familiar por el nacimiento de su sexto hijo.

Aegon II fue coronado como Rey en Pozo Dragón, desencadenando la guerra civil conocida como Danza de los Dragones, a propósito de que Rhaenyra decide disputarle el trono a su medio hermano.

Entonces, las divisiones se acentuaron. Los Verdes es el nombre con que se conoció a la facción de la Casa Targaryen y sus partidarios que apoyaron la causa de Aegon II Targaryen. Los principales representantes se establecieron como consejo privado para el mandatario, y entre ellos contaban: Ser Otto Hightower, Mano del Rey; Ser Criston Cole, Lord Comandante de la Guardia Real; Ser Tyland Lannister, Consejero Naval; Lord Jasper Wylde, Consejero de Edictos; Lord Larys Strong, Consejero de los Rumores; y Gran Maestre Orwyle.

Mientras que Los Negros es el nombre con que se conoció a la facción de la Casa Targaryen y sus aliados que apoyaron la causa de Rhaenyra Targaryen como Reina de los Siete Reinos, cuyo consejo privado lo integraban: Lord Corlys Velaryon, Amo de Marcaderiva y Mano de la Reina; Lord Bartimos Celtigar, Señor de Isla Zarpa y Consejero de la Moneda; Lord Staunton; Lord Gormon Massey, Señor de Ballarroca; Lord Bar Emmon; Lord Gunthor Darklyn; Gran Maestre Gerardys; y Mysaria, Consejero de los Rumores (sí, la prostituta y bruja amiga de Daemon, quien para ese entonces es el esposo de Rhaenyra).