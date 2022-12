La versión extendida de Spider-Man no Way Home ya está disponible en streaming

La película Spider-Man No Way Home, se estrenó hace un año en las carteleras de cine, y ahora, vuelve a la pantalla chica con un especial de 13 minutos de escenas inéditas que harán el film una versión más distinta y “divertida”. De seguro que esta noticia hará muy felices a sus fanáticos que no alcanzaron a ver el largometraje en la gran pantalla.

¿En cuál plataforma streaming se estrenará la versión extendida de Spider Man No Way Home?

El film se estrena en el sitio HBO Max en el mes de diciembre. Por el momento, no existe información exacta sobre el día del lanzamiento.

¿Cuál es la sinopsis de la cinta Spider Man No Way Home?

"Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro amigable héroe vecino está desenmascarado y ya no puede separar su vida normal de los grandes desafíos de ser un superhéroe. Cuando le pide ayuda al Doctor Strange, lo que está en juego se vuelve aún más peligroso, lo que lo obliga a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man".

Esta versión extendida cuenta con más de 11 minutos contenido extra, incluyendo escenas eliminadas.

¿Cuál es el reparto de Spider Man No Way Home?

Su elenco completo es integrado por: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Alfred Molina, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Willem Dafoe, Marisa Tomei, Jacob Batalon, Jon Favreau, Angourie Rice, Jamie Foxx, J.K. Simmons, Thomas Haden Church, Rhys Ifans, Harry Holland, Christopher Cocke, J.B. Smoove, Benedict Wong, Hannibal Buress, Martin Starr, Tony Revolori. Cameo: Charlie Cox, Tom Hardy.

¿A qué hora se estrena Spider Man No Way Home en HBO Max?

No existe una hora confirmada para ver la película. Mientras, estaremos atentos a las novedades que traten sobre este lanzamiento que de seguro muchos fanáticos de Marvel han estado esperando.

¡No digas que no te avisemos!