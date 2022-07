Finalmente llega al streaming la película éxito del último año, Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man: No Way Home | ¿Cuándo y a qué hora se estrena en HBO Max?

Un éxito mundial fue en diciembre del 2021 el estreno de Spider-Man: No Way Home, tercera película del Hombre Araña con Tom Holland en el papel y que de la mano tanto de Sony como Marvel Studios, fue la producción del año gracias a sus increíbles números en taquilla.

Y es que fuera de lo popular que es el personaje, el tema del multiverso y la inclusión de varios personajes de las sagas anteriores del arácnido, sobre todo por el regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire al rol, pegó con fuerza en todo el mundo con un fenómeno pocas veces visto.

Pero los fanáticos del personaje luego de ver la cinta un montón de veces en cines, estaban esperando con ansias poder verla en streaming, sin contar con todos los que no alcanzaron a verla.

Pero hace unas semanas HBO Max, dueño de la distribución de las últimas películas de Sony en Latinoamérica, confirmó lo que ya era un secreto a voces como lo es el estreno de la producción en su streaming.

A nada de que llegue a la plataforma, millones de fans ya se preguntan el día y la hora para poder ver una vez más Spider-Man: No Way Home, que además de Holland, Maguire y Garfield; incluye las actuaciones de Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, Alfred Molina como Doctor Octopus, Jamie Foxx como Electro y Willem Defoe como el Duende Verde.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: No Way Home en HBO Max?

El estreno de Spider-Man No Way Home está programado para este viernes 22 de julio en HBO Max.

¿A qué hora se estrena Spider-Man: No Way Home?

Por ahora no hay horario confirmado por HBO Max, pero se espera que se estrene en Chile a eso de las 3 o 4 AM de este viernes.

3:00 AM: México, Colombia, Perú, Ecuador

4:00 AM: Chile, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Bolivia, Paraguay

5:00 AM: Argentina, Uruguay y Brasil

Horario sujeto a confirmación*