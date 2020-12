Ellen Page revela ser transgénero y cambia su nombre por Elliot Page

Fue por medio de su Instagram que la tarde de este martes que Ellen Page confirmó que es parte de la comunidad transgénero y desde ahora comenzará a llamarse Elliot Page.

Su anuncio lo dio a conocer por medio de una extensa carta que reveló en formato de imagen en la red social, donde la siguen más de 3 millones 200 mil cuentas, y que publicó sin mayores descripciones ni rodeos.

"Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él/ellos y que mi nombre es Elliot. Me siento afortunado por escribir esto. Por estar aquí. Por haber llegado a este lugar en mi vida", partió postulando en la sentida misiva.

"Me siento afortunado de poder escribir esto, de poder estar aquí, en este momento de mi vida", escribió el protagonista de "The Umbrella Academy", y agradeció a la comunidad trans por "su valentía, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo".

El actor que ya alcanzó una nominación al Oscar por su actuación en "Juno" luego continúa planteando que "siento abrumadora gratitud por la gente increíble que me ha apoyado en este camino. No puedo empezar a expresar lo increíble que se siente por fin amar quien soy lo suficiente como para seguir a mi auténtico yo. Me han inspirado tantos en la comunidad trans".

Ellen Page junto a sus compañeros de elenco en "The Umbrella Academy": Robert Sheelan y Aidan Gallagher..

Y sobre la misma comunidad expresó "gracias a todos por nuestra valentía, nuestra generosidad e incesante trabajo para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré cualquier apoyo que pueda y continuaré esforzándome por una sociedad más igualitaria y con más amor".

"Al mismo tiempo, pido paciencia. Mi felicidad es real, pero también es frágil. La verdad es que, a pesar de sentirme profundamente feliz ahora y sabiendo el privilegio que tengo, también tengo miedo. Le temo a la invasividad, al odio, a las bromas y a la violencia", añadió.

"Me encanta que soy trans. Y me encanta que soy queer. Y cuanto más me mantengo cerca y abrazo completamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero", sostuvo indicó

Más de 405 mil "me gusta" le llovieron al actor que siempre se ha caracterizado por hablar abiertamente sobre su orientación sexual y de paso abogar por la defensa de la comunicada LGBTQI+.