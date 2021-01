The Umbrella Academy: Elliot Page se divorcia de su esposa luego de tres años de matrimonio

El actor de Juno solicitó el divorcio de su esposa Emma Portner, según muestran los registros judiciales.

La estrella de "X-men" de 33 años, que recientemente se declaró transgénero, entregó los papeles este martes en la Corte Suprema de Manhattan.

“Después de pensarlo mucho y considerarlo cuidadosamente, hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos luego de nuestra separación el verano pasado”, dijo la pareja en un comunicado conjunto. “Nos tenemos el mayor respeto mutuo y seguimos siendo amigos cercanos”.

Portner, de 26 años, bailarina y coreógrafa profesional, había apoyado públicamente a Page públicamente el año pasado, luego de que el actor se declarara transgénero diciendo que estaba "muy orgullosa".

"Las personas trans, queer y no binarias son un regalo para este mundo", dijo Portner en una publicación de Instagram el 1 de diciembre. "También pido paciencia y privacidad, pero que se una a mí en el ferviente apoyo de la vida trans en cada uno de ellos. día. La existencia de Elliot es un regalo en sí mismo. Brilla en la dulce E. Te quiero mucho ".

Page y Portner, ambos nacidos en Canadá, han sido muy públicos sobre su amor, incluso una vez posaron en topless y se besaron en una publicación de Instagram de junio de 2019 titulada: “¡¡¡FELIZ DÍA DEL ORGULLO !!! Enviando amor."

El divorcio se produce solo tres años después de que la pareja se casara en enero de 2018. Page conocida estrella de Hollywood anunció que es transexual en un comunicado en diciembre del 2020. En el indicó que "me encanta que soy trans. Y me encanta que soy queer. Y cuanto más me abrazo y abrazo por completo quien soy, cuanto más sueño, más crece mi corazón y más prospero ".