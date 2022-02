Este jueves emitió el capítulo final de Peacemaker, la exitosa serie spin-off del "Escuadrón Suicida" sobre el anti héroe Christopher Smith, protagonizada por John Cena.

Tal fue el éxito de la producción, que antes del término de su primera entrega, se confirmó su segunda temporada en la plataforma de streaming HBO Max, de la mano del director James Gunn.

Las pistas sobre la segunda temporada no son muchas, pero la gran aceptación de la serie y el trabajo de Gunn sin duda que volverá a sorprender a todos los fanáticos del Universo extendido de DC.

Sin embargo, estas no serían las únicas buenas noticias para el protagonista de la historia, ya que recientemente se anunció que Cena interpretará una película animada de acción en vivo dirigida por Dave Green.

Se trata de Looney Tunes: Coyote vs. Acme, que estará ambientada en el popular universo y estará basada en el artículo de humor de The New Yorker, “Coyote vs. Acme” de Ian Frazier.

La producción sigue a Wile E. Coyote, quien después de que los productos ACME le fallan demasiadas veces en su obstinada búsqueda del Correcaminos, decide contratar a un abogado de vallas publicitarias para demandar a ACME Corporation. El caso enfrenta a Wile E. y su abogado contra el exjefe intimidante de este último (Cena), pero una creciente amistad entre el hombre y la caricatura aviva su determinación de ganar.

Coyote vs. Acme tiene contemplado llegar a los cines el próximo 21 de julio de 2023.