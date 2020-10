El comentario político de Elena Muñoz a Fuad Chahín que generó risas en "La Divina Comida"

Luego de meses con capítulos repetidos, este sábado en la noche Chilevisión estrenó su nueva temporada de su programa "La Divina Comida". El episodio contó con la participación del cantante Andrés de León, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, y las actrices Elena Muñoz y Lorena Capetillo.

Uno de los momentos que más llamó la atención de los televidentes, fue cuando Muñoz tuvo que ser anfitriona en su casa. Antes de que los participantes se dispusieran a sentar a cenar, Capetillo advirtió de la presencia de una araña, lo que motivó una hilarante broma por parte de Elena Muñoz.

“No me gustan mucho las arañas, pero esa es chiquitita. Yo las mato igual, nada de esas cuestiones de tirarlas para afuera. No me voy a quedar toda la comida con una araña ahí”, advirtió.

Tras su fallido intento por sacar al arácnido, Chahín se la jugó por "rescatar" al invertebrado, algo que Muñoz aprovechó para lanzar un chiste en contra del timonel de la DC.

“Algo que haga la Democracia Cristiana en este país. La mató con muchas ganas porque era del Frente Amplio”, dijo la actriz, generando risas entre los invitados.

“Tuvimos que cometer un asesinato en la primera noche de un arácnido, que yo la verdad, lo veía bastante inofesnivo. Fue un asesinato por encargo”, bromeó Chahín.