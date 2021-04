Revelan adaptación de la Unión Soviética de "El Señor de los Anillos" creada en los 90s

Los fanáticos de la exitosa serie de J.R.R Tolkien quedaron impactados al enterarse que existía una versión soviética del Señor de Los Anillos y han acudido en masa a verla a YouTube.

La producción de bajo presupuesto, que se emitió brevemente en 1991, el año en que colapsó la Unión Soviética, fue publicada este mes por el canal de televisión ruso 5TV.

El primer episodio ha acumulado medio millón de visitas en YouTube. Khraniteli (The Keepers) se basa en la primera novela de la trilogía de Tolkien, The Fellowship of the Ring, pero aunque los lectores pueden reconocer la trama y los personajes, esta reinvención soviética se aleja bastante de la épica versión cinematográfica de Peter Jackson realizada una década después.

La película hecha para televisión se emitió por primera vez en Leningrad Television en 1991 y se pensó que se había perdido en el tiempo, como informó The Guardian. Pero el sucesor de la estación, 5TV, descubrió recientemente una copia de sus archivos y subió el trabajo completo a YouTube en dos partes.

Con una duración de aproximadamente 1 hora y 50 minutos, esta adaptación se centra solo en el primer libro de la trilogía de Tolkein, The Fellowship of the Ring, y esta repleta de efectos especiales, trabajos de cámara y música ambiente.

Revisa el video a connotación.