El ex participante del programa de Chilevisión ofició como evaluado en esta oportunidad.

El capítulo de El Discípulo del Chef dio para todo, momentos tensos como el de Paola Troncoso y Sergi Arola, y también momentos tristes como el de Víctor Díaz, más conocido como Zafrada, con Daniela Aránguiz, a quien dejo por el suelo al comentar uno de sus platos.

En el particular episodio del programa de Chilevisión, Camilo Huerta, Yuhui Lee y Álvaro Morales -discípulos de la temporada anterior- apoyaron a los actuales equipos en sus preparaciones.

En tanto, Gala Caldirola y Díaz fueron quienes se alzaron como los responsables de evaluar los platos.

Fue en ese momento en que el Zafrada lanzó un durísimo comentario al momento de degustar el menú del equipo verde y en particular lo que había hecho la esposa de Jorge Valdivia.

El joven tuvo una mala calificación para el postre, un flan de coco con salsa de butternut y crocante de coco.

El Discípulo del Chef: ¿Qué le dijo el Zafrada a Daniela Aránguiz?

"A mí no me gustó, es un sabor nuevo. La verdad es que soy un poco regodeón", sentenció Víctor Díaz ante lo ofrecido por Aránguiz.

"¿Pero lo encuentras bonito?", preguntó Daniela intentando aferrarse a la esperanza, aunque sin poder ocultar su sorpresa.

"Sí, la presentación está súper bonita, le pusieron mucho talento, pero yo no lo había visto ni probado. No me gusta", sentenció Díaz, lapidario.

Finalmente, Gala y Víctor alzaron al equipo azul, liderado por la Carolina Bazán, como el vencedor de la prueba.