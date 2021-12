Camilo Huerta se entusiasmó más de la cuenta en el último capítulo de El Discípulo del Chef y terminó contando incluso cosas que han pasado fuera de cámara, que jamás se verán en pantallas. Particularmente reveló un enfrentamiento en que Daniela Aránguiz le paró los carros a Betsy Camino, cuando la cubana recién había llegado al programa.

A su llegada, la ex de Julio César Rodríguez tomó una actitud desafiante, gracias a lo que fue tildada como "mandona" y también "tóxica" por sus compañeros. Sin embargo, este miércoles se vio como Camino tomó una actitud mucho más pasiva y colaborativa, al ser nominada y trabajar con la polera negra pesándole en el cuerpo.

A propósito de lo mismo, en las entrevistas fuera de la cocina, Huerta comentó que "yo encontré que tuvo una muy buena postura. Eso de trabajar, de querer salvarse sí o sí de todas maneras, pero no hubo un conflicto estúpido de 'pásame la sal' o 'dónde está el aceite' o el tono de voz".

En la misma instancia, Aránguiz aportó que "conmigo no tuvo conflicto, yo creo que una vez que defendí a la Karen solamente".

Entonces, Camilo se entusiasmó y vino con la revelación...

El Discípulo del Chef | ¿Qué pasó entre Daniela Aránguiz y Betsy Camino?

"No, es que también Daniela es súper... para decir las cosas. En un momento que estuvimos fuera de cámara le dijo 'oye, no me gustó tu postura, que no podí venir así a chispear los dedos... estai recién llegando, tú no puedes venir así, porque eso se ve feo acá'. Porque ella iba así [chispeando los dedos] '¿qué pasa, chico?'", explicó Huerta.

Mientras Daniela explotaba de la risa, Camilo continuó "nosotros estamos acostumbrados a otro chispeado de dedos. Se encontró con la reina, con al leona, así que no...".

"¿Te acuerdas o no? estabas sentada tú y le hiciste así ‘oye, no vengai na’ a chispear los dedos’, le dijiste. 'Esa cuestión no se ve bien acá en tele'", insistió Huerta, dirigiéndose a la esposa de Jorge Valdivia.

"Por eso ella frenó y dijo 'con Daniela no me meto'", fue la conclusión que sacó Huerta.

Igualmente, la actitud amable de Betsy no sirvió de nada, porque terminó siendo la eliminada del capítulo de El Discípulo del Chef.