La competencia de El Discípulo del Chef está cada vez más intensa debido a que todos los participantes están dando lo mejor de sí para ganar la anhelada concesión de un restaurante en Monticello.

Como cada semana, este lunes se eligió a un participante del programa de cocina de Chilevisión, el que quedó en riesgo para la eliminación del próximo domingo 11 de septiembre.

En esta ocasión los pupilos liderados por Carolina Bazán, Ennio Carota y Sergi Arola, tuvieron que enfrentarse con preparaciones originarias de Suecia.

El equipo ganador fue el azul de China, mientras que el perdedor fue el verde de Ennio, por lo que el chef italiano debió escoger entre sus cocineros al que deberá utilizar el delantal negro durante el resto de la semana y en el duelo de eliminación.

¿Quién fue nominado en El Discípulo del Chef?

"Yo siento que voy a la segura con esta persona, pero me ha pasado que no ganamos", comenzó diciendo Carota y continuó "por lo pronto, va a ser una linda sorpresa, pero para bien porque a quien vamos a nominar es para mejor, para que el equipo se una".

Tras estas palabras, el chef europeo señaló que su nominada era Nicole Ángel.

Y fue realmente una sorpresa porque la reacción de Nicole solo fue preguntar "¿De verdad?", para luego decir "me voy a morir, me voy a destruir". Sin embargo, la concursante aclaró luego "no me lo esperaba porque siempre he tratado de hacer un buen trabajo y de jugármela por el equipo".