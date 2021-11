El Discípulo del Chef inauguró su tercera temporada al aire este jueves, jornada en la que ya tuvo a su primer eliminado.

El programa de Chilevisión inauguró el ciclo presentando a todo un nuevo elenco de celebridades que se pusieron al servicio de los chefs Carolina Bazán, Sergi Arola y Ennio Carota.

Durante su emisión, el capítulo acaparó el primer lugar de sintonía, entre las 22:08 y las 23:58, con 16,6 puntos de rating online. En el mismo bloque horario, TVN logró 9,7; Mega 11,6 y Canal 13 4,5.

El Discípulo del Chef: ¿Quién fue el eliminado de la competencia?

Luego de que el equipo azul perdiera, fue Bazán quien tuvo que optar por eliminar a uno de los integrantes de su grupo.

La cocinera en el primer capítulo ya tuvo sus primeros conflictos, particularmente con Toby Vega y Fran Undurraga, quienes la hicieron enojar por no escuchar ni seguir las instrucciones que había entregado para la preparación de un sandwich que finalmente no logró ser presentado.

"La personas que se tiene que ir esta noche es... Este es el momento que más me cuesta. Lo siento, no es nada personal. No nos alcanzamos a conocer. Lamentablemente, Toby, te tengo que despedir esta noche", sentenció Carolina.

Así, el ex futbolista se vio en la obligación de abandonar la cocina del programa y partió comentando que "se conformó un gran grupo. Yo no sigo, pero espero que lleguen a la final".

"Uno está acostumbrado a competir y ser el primer eliminado no es fácil, cuesta

mucho asumirlo, pero me voy tranquilo. Fue una experiencia bonita", añadió más tarde.

Además, a su compañero de equipo Arturo le dedicó sentidas palabras, a propósito de que lo conocía de realitys previos de la televisión chilena.

"Que siga Longton con su alegría", indicó el rostro de TNT Sports. "Es el momento de aprender algo en la cocina, porque estás aprendiendo, de verdad".