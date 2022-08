El Discípulo del Chef ya tiene a su segundo nominado para el duelo de eliminación del domingo 28 de agosto.

Este martes los equipos liderados por China Bazán, Sergi Arola y Ennio Carota debieron enfrentarse en una nueva competencia. Siguiendo la consigna del día lunes, los participantes debieron realizar diferentes preparaciones de Argentina.

A diferencia del día anterior, el equipo ganador del menú trasandino fue el equipo rojo de Sergi, lo que le significó añadir un minuto adicional para el próximo duelo, mientras que el perdedor fue el azul.

De esta manera, China debió elegir entre sus pupilos, al participante que vestiría el delantal negro.

El Discípulo del Chef | ¿Quién fue nominado este martes 23 de agosto?

La nominada del martes 23 de agosto fue Marisol Pierola, luego de que no le hiciera caso a la chef chilena.

Tras conocer el veredicto, la concursante manifestó "No voy a opinar nada ni decir nada, voy a la pelea no más, voy a tratar de salvarme". Sin embargo, se fue molesta del estudio de televisión.

"Siempre es lo mismo, me nomina a mí no más, me da rabia impotencia, yo dejé todo por este programa, había puesto una pastelería. Aquí quieren echar siempre a quien los molesta o a quien es fuerte", añadió Pierola.

Eso no fue todo porque la concursante concluyó renunciado al programa. "Todas son perfectas, todas tienen lucas, chao, me voy, soy una mujer humilde, yo no sigo más en el programa".