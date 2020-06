Horarios, dónde y cuándo VER el estreno en TV abierta de la miniserie "El Asesinato de Gianni Versace"

"El asesinato de Gianni Versace" es la segunda temporada de la serie antológica "American Crime Story", creada por el popular productor hollywoodense Ryan Murphy y que se centra en la historia dela hombre que mató a tiros al popular diseñador de moda.

En 1997 el famoso diseñador de moda Gianni Versace era acribillado a tiros a las puertas de su mansión de Miami.

Esta nueva temporada de ACS narra tanto momentos claves en la vida del modisto italiano como, sobre todo, el periplo criminal de su asesino, el joven arribista Andrew Cunanan, un gay obsesionado con la apariencia y el dinero que había matado a cinco personas ese año antes de asesinar a su gran ídolo Versace.

Edgar Ramírez como el reconocido diseñador italiano en "El Asesinato de Gianni Versace".

La miniserie contempla 9 episodiosque exploran tanto la forma de vida del artista como el de su verdugo, en otro de los mediáticos casos que han marcado la historia estadounidense.

"The Assassination of Gianni Versace" fue originalmente emitida por FX Network en 2018 y está protagonizada por Edgar Ramirez, Darren Criss, Penélope Cruz y Ricky Martin.

Día y hora: ¿Cuándo se estrena en TV abierta "El Asesinato de Gianni Versace"?

La miniserie inspirada en un hecho de la vida real se emitirá a partir de este martes 16 de junio después de "Bailando por un Sueño", en Canal 13, o sea alrededor de la medianoche.

La historia de la serie se basa en el libro "Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U.S. History", de Maureen Orth.

Darren Criss como Andrew Cunanan en "El Asesinato de Gianni Versace".

¿Dónde ver en vivo y por TV abierta "El Asesinato de Gianni Versace"?

Podrás ver el estreno de esta serie en TV abierta a través de las pantallas de Canal 13, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Canal 13

Señal abierta y Digital Terrestre:

Santiago: 13 (SD) y 13.1 (HD)

Arica: 8 (SD) y 8.1 (HD)

Iquique: 8 (SD) y 8.1 (HD)

Antofagasta: 13 (SD) y 13.1 (HD)

Copiapó: 11 (SD) y 11.1 (HD)

La Serena/Coquimbo: 13 (SD) y 13.1 (HD)

Gran Valparaíso: 8 (SD) y 8.1 (HD)

Gran Concepción: 5 (SD) y 5.1 (HD)

Temuco: 4 (SD) y 4.1 (SD)

Televisión por cable:

VTR: 22 (SD en Santiago) - 813 (HD)

DIRECTV: 152 (SD) - 1152 (HD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: 56 (SD) - 556 (HD)

GTD/TELSUR: 28 (SD) - 813 (HD)

MOVISTAR: 122 (SD) - 813 (HD)

TU VES: 59 (SD)