La Comic Con de San Diego concluyó su edición 2022, no sin antes revelar a los ganadores de los premios Eisner, los llamados Oscar de los cómics, destacando los más grandes y mejores títulos, autores e ilustradores del último año.

Barry Windsor-Smith se alzó como uno de las figuras más premiadas, gracias a su alabada obra Monsters, recibiendo reconocimientos entre los que se cuentan mejor álbum gráfico, escritor/dibujante y letrista.

Por otro lado, James Tynion IV se estableció como uno de los favoritos en la premiación, sobre todo por The Nice House on the Lake, trabajo de terror conjunto con el dibujante Álvaro Martínez Bueno, de la mano de DC Comics que se alzó como triunfadora en la categoría de mejor serie nueva.

En tanto, el impresionante ejercicio de terror Something is Killing the Children, del mismo Tynion, se quedó con el apartado de mejor serie regular.

Además, Wonder Woman Historia: The Amazons se llevó dos premios: mejor número único y mejor dibujante/entintador por las labores del dibujante Phil Jimenez, quien recibió muy emocionado u premio personal.

Revisa más abajo el listado completo de ganadores de los Eisner 2022.

Eisner 2022 | ¿Quiénes fueron los ganadores?

Mejor serie regular (EMPATE): - Bitter Root, por David F. Walker, Chuck Brown, y Sanford Greene (Image)

- Something Is Killing the Children, por James Tynion IV y Werther Dell’Edera (BOOM! Studios)

Mejor Serie Limitada: The Good Asian, por Pornsak Pichetshote y Alexandre Tefenkgi (Image)

Mejor Serie Nueva: The Nice House on the Lake, por James Tynion IV y Álvaro Martínez Bueno (DC Black Label)

Mejor adaptación desde otro medio: George Orwell’s 1984: The Graphic Novel, adaptado por Fido Nesti (Mariner Books)

Mejor antología: You Died: An Anthology of the Afterlife, editado por Kel McDonald y Andrea Purcell (Iron Circus)

Mejor número único/One-Shot (Debe poder leerse por si mismo): Wonder Woman Historia: The Amazons, por Kelly Sue DeConnick y Phil Jimenez (DC)

Mejor historia corta: Funeral in Foam por Casey Gilly y Raina Telgemeier, en You Died: An Anthology of the Afterlife (Iron Circus)

Mejor trabajo académico: Comics and the Origins of Manga: A Revisionist History, por Eike Exner (Rutgers University Press)

Mejor libro relacionado con los cómics: All of the Marvels, por Douglas Wolk (Penguin Press)

Mejor Pintor/Artista Multimedia (Arte interior): Sana Takeda, Monstress (Image)

Mejor Colorista: Matt Wilson, Undiscovered Country (Image); Fire Power (Image Skybound); Eternals, Thor, Wolverine (Marvel); Jonna and the Unpossible Monsters (Oni)

Mejor Dibujante/Entintador o Equipo de Dibujante/Entintador: Phil Jimenez, Wonder Woman Historia: The Amazons (DC)

Mejor Álbum Gráfico (Reimpreso): The Complete American Gods, por Neil Gaiman, P. Craig Russell, y Scott Hampton (Dark Horse)

Mejor diseño de producción: Marvel Comics Library: Spider-Man vol. 1: 1962–1964 (TASCHEN)

Mejor proyecto o colección de archivo - Comics (De al menos 20 años): EC Covers Artist’s Edition, editado por Scott Dunbier (IDW)

Mejor proyecto o colección de archivo - Tiras Cómicas (Al menos 20 años): Popeye: The E.C. Segar Sundays, vol. 1 por E.C. Segar, editado por Gary Groth y Conrad Groth (Fantagraphics)

Mejor publicación de humor: Not All Robots, por Mark Russell y Mike Deodato Jr. (AWA Upshot)

Mejor edición para Estados Unidos de Material Internacional - Asia: Lovesickness: Junji Ito Story Collection, por Junji Ito, traducción por Jocelyne Allen (VIZ Media)

Mejor edición para Estados Unidos de Material Internacional: The Shadow of a Man, por Benoît Peeters y François Schuiten, traducción por Stephen D. Smith (IDW)

Mejor publicación para adolescentes (13-17 años): The Legend of Auntie Po, por Shing Yin Khor (Kokila/Penguin Random House)

Mejor publicación para niños (9-12 años): Salt Magic, por Hope Larson y Rebecca Mock (Margaret Ferguson Books/Holiday House)

Mejor publicación para primeros lectores (Hasta 8 años): Chibi Usagi: Attack of the Heebie Chibis, por Julie y Stan Sakai (IDW)

Mejor Portadista: Jen Bartel, Future State Immortal Wonder Woman #1 & 2, Wonder Woman Black & Gold #1, Wonder Woman 80th Anniversary (DC); Women’s History Month variant covers (Marvel)

Mejor Escritor/Dibujante: Barry Windsor-Smith, Monsters (Fantagraphics)

Mejor escritor: James Tynion IV, House of Slaughter, Something Is Killing the Children, Wynd (BOOM! Studios); The Nice House on the Lake, The Joker, Batman, DC Pride 2021 (DC); The Department of Truth (Image); Blue Book, Razorblades (Tiny Onion Studios)

Mejor Letrista: Barry Windsor-Smith, Monsters (Fantagraphics)

Mejor webcomic: Lore Olympus, por Rachel Smythe (WEBTOON)

Mejor cómic digital: Snow Angels, por Jeff Lemire y Jock (Comixology Originals)

Mejor trabajo basado en la realidad: The Black Panther Party: A Graphic History, por David F. Walker y Marcus Kwame Anderson (Ten Speed Press)

Mejor memoria gráfica: Run: Book One, por John Lewis, Andrew Aydin, L. Fury, y Nate Powell (Abrams ComicArts)

Mejor álbum gráfico - Nuevo: Monsters, por Barry Windsor-Smith (Fantagraphics)

Mejor publicación periódica / periodistíca relacionada con cómics: WomenWriteAboutComics.com, editado por Wendy Browne y Nola Pfau (WWAC)