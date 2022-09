¡ATENCIÓN!

Keanu Reeves volverá con la secuela Constantine 2.

La película del 2005, nos muestra la historia que Constantine, interpretada por Keanu Reeves, quien nació con un don que no deseaba, la capacidad de reconocer claramente a los ángeles y a los demonios híbridos que andan por la tierra bajo un aspecto humano.

Constantine se vio empujado a quitarse su propia vida para escapar de la atormentadora claridad de su visión. Pero fracasó.

Luego de resucitar en contra de su voluntad, se encontró de nuevo en el mundo de los vivos. Ahora, marcado por su intento de suicidio con una esperanza de vida temporal, patrulla la frontera terrenal entre el cielo y el infierno, esperando en vano ganarse el camino a la salvación enviando a los esbirros del diablo de vuelta a las profundidades.

Pero Constantine no es ningún santo. Desilusionado por el mundo que le rodea y enfrentado con el del más allá, es un héroe amargado que bebe en exceso, lleva una vida dura y desprecia la sola idea de heroísmo. Constantine luchará para salvar tu alma pero no quiere tu admiración ni tu agradecimiento - y por supuesto no quiere tu simpatía.

La cinta también estará a cargo de la cinta Francis Lawrence.

¿Keanu Reeves saldrá en Constantine 2?

La respuesta es Sí, estará presente Keanu Reeves en esta nueva entrega.