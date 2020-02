EN VIVO | Ver online la cuarta fecha de FMS Internacional

Chile recibe la cuarta fecha de FMS Internacional en el Teatro Caupolicán donde dos freestylers nacionales buscarán su clasificación para la gran final de marzo. Además, se disputará el playoffs entre Drose y Esezeta.

Las batallas de la jornada son: El Menor vs Trueno, Acertijo vs Yoiker, Walls vs Lobo Estepario y Dtoke vs Blon.

¡Sigue online y en vivo la FMS Internacional!