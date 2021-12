No Miren Arriba | ¿Dónde ver online la película de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence?

Este viernes 24 de diciembre se estrenó en el streaming 'No Miren Arriba' (Don't Look Up), la película protagonizada por dos grandes actores: Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio.

Esta producción sigue la historia de dos astrónomos, un profesor de astronomía (DiCaprio) junto a su "pupila" (Lawrence) quienes se dan cuenta que un meteoro gigante se acerca a la Tierra.

Tras este descubrimiento, deben viajar por el país para advertirle a la población antes de que sea demasiado tarde, e incluso deben intentar convencer a la Presidenta de los Estados Unidos (Streep) y a su hijo quien también es su asesor (Hill) sobre la gravedad de esta situación.

Pese al peligro que esto puede provocar en la Tierra, ambos astrónomos deberán hacer todo lo que está a su alcance para poder llamar la atención de una sociedad que está más pendiente de las redes sociales que del mundo real.

Si eres de los que todavía no la ha visto, no te preocupes porque a continuación te contamos en qué streaming la puedes disfrutar.

¿En qué streaming se puede ver Don't Look Up?

Don't Look Up, la producción que cuenta con un elenco cargado de estrellas como Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet y Cate Blanchett, se puede ver en el servicio de streaming Netflix.