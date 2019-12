"Don't F**k This Up": La miniserie documental que muestra el tras bambalinas de la vida y polémicas de Kevin Hart

El comediante Kevin Hart buenos y malos momentos. Algunos muy malos. Todo eso es lo que promete mostrar la miniserie documental de seis capítulos que estrenará Netflix, "Don't F**k This Up".

Hart se ha convertido en uno de los comediantes con mayor taquilla en Estados Unidos, con espectáculos de stand up comedy en arenas repletas. Saltó de la humildad de su barrio natal a la fama de protagonizar películas como "Jumanji: The Next Level", junto a Dwayne "The Rock" Johnson.

Pero también ha sufrido golpes bajos por sus propios errores. Como ser retirado del puesto de maestro de ceremonias para los Oscar 2019, después del resurgimiento de comentarios homofóbicos que hizo antes en su carrera. O la infidelidad que cometió cuando su esposa estaba embazada, humillándola públicamente.

El tras bambalinas de esos episodios se podrá ver en esta producción que debutará en la plataforma de streaming el próximo 27 de diciembre.