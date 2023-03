La ceremonia de los Oscars 2023 se realizará este domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos, es en está instancia donde se premiará a lo mejor del cine del último año y además se cierra la temporada de premios del año.

Hasta el momento una de las favoritas de la temporada es la película “Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo”, siguiéndole “Los Espíritus de la Isla”, asimismo entre las películas animadas la favorita de la temporada es sin duda “Pinocho” de Guillermo del Toro, cinta que se ha llevado la mayoría de los premios de este año.

¿Dónde ver online las películas animadas nominadas?

Son 5 las películas animadas nominadas en la categoría de Mejor Película Animada, entre ellas se incluye la más recientemente estrenada en cines “El Gato con Botas 2”, revisa a continuación las películas nominadas y dónde verlas online.

Pinocho de Guillermo del Toro

La clásica historia de Pinocho contada por Guillermo del Toro se encuentra disponible en la plataforma de Netflix para verla antes de los premios de este domingo.

Turning Red

La película Red se encuentra disponible en Disney+, plataforma en la que se estrenó originalmente hace un año atrás.

El Monstruo Marino

La película “El Monstruo Marino” de Chris Williams, mismo que creó Grandes Héroes, Moana y Bolt, también se encuentra disponible en el catálogo de Netflix.

Las otras dos películas animadas nominadas son “El Gato con Botas: El Último Deseo” y “Marcel The Shell with shoes on”, tristemente estás no se encuentran disponibles en el streaming aunque la primera aún está disponible en las salas de cine del país.