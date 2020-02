Dónde ver en vivo la cuarta fecha de FMS Internacional: horario, streaming online y link

FMS Internacional celebrá su cuarta fecha clasificatoria en Chile, donde saldrán los últimos 4 freestylers con su cupo para la Gran Final del 7 de marzo en Perú.

La fecha tendrá las siguientes batallas: Acertijo vs. Yoiker, El Menor vs Trueno, Dtoke vs. Blon y Lobo Estepario vs Walls. Además, Tink (FMS Argentina), Soen (FMS España), Basek (FMS Chile), Proof (FMS México) y Pime (FMS México) son los jueces confirmados.

Día y horario: ¿Cuándo se disputará la cuarta fecha de FMS Internacional?

El sábado 22 de febrero en el Teatro Cuapolicán de Santiago, Chile, se realizará la cuarta fecha de FMS Internacional. El evento comenzará a las 17:00 horas local.

Online: ¿Dónde ver la cuarta fecha de FMS Internacional?

El evento será transmitido en vivo por el streaming online del YouTube de Urban Roosters que podrás seguir en el siguiente link. La jornada será animada por Cayú y tendrá a DJ Atenea a cargo de los beats.