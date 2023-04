¿Dónde ver The Super Mario Bros. Movie online? Este sería su streaming oficial

The Super Mario Bros. Movie ya se convirtió en la película animada con mejor debut en la historia del cine y es que la cinta basada en el videojuego de Nintendo tuvo su estreno en cines el pasado 6 de abril.

Además la película protagonizada por Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy y Jack Black en los papeles de Mario, Luigi, Princesa Peach y Bowser, ya ha recaudado más de $400 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en la película más taquillera del año hasta el momento.

¿Dónde verla en el streaming?

La película aún se encuentra disponible en la cartelera de los distintos cines del país pero se espera que se encuentre disponible para alquiler o compra en Apple TV, GooglePlay y demás plataformas a partir del 9 de mayo.

Luego de ese periodo de espera se rumorea que la cinta podría llegar al streaming dentro de los siguientes meses y las plataformas escogidas serían Peacock para Estados Unidos y Netflix para el resto del mundo, esto porque ambas plataformas firmaron un acuerdo con Universal Pictures durante 2021 para estrenar sus películas animadas en los sitios de streaming.

The Super Mario Bros. Movie se ha ganado a la audiencia, a pesar de que la crítica no la dejó muy bien parada, con sus diferentes referencias a los distintos juegos del Universo de Mario Bros. y debido a su éxito no se descarta que la película siga expandiendo su universo con una posible segunda parte.

Por el momento, mientras esperamos más detalles de la llegada al streaming de la película de Mario puedes disfrutar la cinta en los distintos cines del país, es importante señalar que la cinta cuenta con dos escenas post-créditos, por lo tanto tienes que quedarte hasta el final para poder verlas.