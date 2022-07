La cantante se refirió a la situación en un live en donde arremetió contra el interprete de Will Byers.

Stranger Things estrenó hace muy poco la cuarta temporada de su historia en donde hubo un nuevo personaje que se robó todas las miradas: Eddie Munson, interpretado por el actor británico Joseph Quinn, se convirtió en el nuevo favorito del público.

El actor capturó la atención de gran parte del público y además el de una conocida cantante, según lo que expuso Noah Schnapp en sus redes sociales en donde reveló que la cantante Doja Cat le habló por mensajes internos para saber más de Quinn.

A través de TikTok el intérprete de Will Byers compartió una captura de pantalla de la conversación privada que tuvo con la cantante. La voz de Say So anteriormente compartió en su cuenta de Twitter su admiración por Joseph Quinn.

Doja Cat se contactó con Schnapp ya que no pudo enviarle un mensaje directo a Quinn. “Noah, ¿puedes decirle a Joseph que me contacte”, escribió en un mensaje privado de Instagram. "Espera no. ¿Tiene novia?

“LMAOO deslízate en sus DM”, respondió el actor, a lo que la cantante de Woman responde "No sé su IG o Twitter. Él no tiene un DM al que deslizarse”. Tras esto Noah compartió el perfil de Quinn.

¿Cuál fue la respuesta de Doja Cat?

La cantante se molestó con la estrella de Stranger Things por compartir el mensaje privado y realizó sus descargos a través de un live el pasado jueves. Sin embargo, a pesar de su enojo, la cantante señala que Noah solamente tiene 17 años por lo que entiende en parte su actuar.

“Para ser justos, primero tranquilicemonos al respecto. Noah es un niño, ni siquiera sé cuántos años tiene”, dijo a los espectadores. “No hay manera de que tenga más de 21”.

“Cuando eres tan joven, cometes errores. Haces estupideces”, expresó. “Estoy tratando de ser súper justo. Haces estupideces, dices estupideces, arruinas las relaciones con la gente. Cometes errores".

“Se supone que debes hacerlo para que sepas que no debes hacer eso en el futuro”, continuó Doja. “Hice mi parte de cagad** para no volver a cagarl**”.

Luego agregó: “El hecho de que Noah hizo eso, cómo fue y publicó una conversación privada entre él y yo es tan increíblemente inconsciente socialmente”, continuó. “Eso es esta al limite de lo venenoso, eso es como mier*** de comadreja. Y no digo que encapsula toda su personalidad, como si no me imaginara a Noah de esa manera”.

“Tal vez él es como una víbora. Pero yo no lo vi de esa manera”, continuó Doja. “Supuse que iba a estar tranquilo al respecto y fue y compartió información que no me sentía cómodo con él compartiendo”.

Revisa las declaraciones de Doja a continuación.