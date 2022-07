Stranger Things 4 | ¿Cómo reaccionó Metallica a la escena de Eddie y Master of Puppets?

Stranger Things llegó hace pocos días a la plataforma de Netflix con los capítulos finales de su cuarta temporada los cuales presentaron una de las escenas favoritas por los fanáticos de la historia creada por los hermanos Ross y Matt Duffer.

ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE LA CUARTA TEMPORADA DE STRANGER THINGS, SI AÚN NO HAS VISTO LOS NUEVO CAPÍTULOS TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

Eddie (Joseph Quinn), durante la gran batalla contra el malvado Vecna, realiza el concierto más poderoso en Upside Down para alejar a los murciélagos de la guarida con un impactante solo de guitarra al ritmo de Metallica, para dejar así el camino libre para que Steve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer) y Robin (Maya Hawke) ingresen.

La canción elegida por Eddie fue “Master of Puppets” canción estrenada el año 1986 y que es parte del disco del mismo nombre de la banda de metal Metallica.

La banda a través de sus redes sociales se refirió a la potente escena y entregaron su opinión frente a la presentación de Joseph Quinn.

¿Qué dice Metallica sobre Master of Puppets en Stranger Things?



A través de una publicación en Instagram, la banda compartió la escena con un potente mensaje en donde señalan: "La forma en que The Duffer Brothers ha incorporado la música en Stranger Things siempre ha sido de otro nivel, por lo que estábamos más que emocionados de que no sólo incluyeran "Master of Puppets" en el programa, sino que tuvieran una escena tan fundamental construida a su alrededor".

"Todos estábamos emocionados de ver el resultado final y cuando lo vimos quedamos totalmente impresionados... está tan extremadamente bien hecho", asimismo se refieren al hecho de que algunos fans lograron adivinar la canción en el tráiler a pesar de que apreció solo unos segundos "¿Qué tan genial es eso?", expresaron.

"Es un honor increíble ser una parte tan importante del viaje de Eddie y estar una vez más en compañía de todos los otros artistas increíbles que aparecen en el programa", concluye la publicación.