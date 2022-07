Stranger Things acaba de regresar a la pantalla con los capítulos finales de la cuarta temporada, los cuales revelaron devastadoras noticias a los fanáticos de la ficción creada por los hermanos Matt y Ross Duffer.

Eddie Munson, personaje de Joseph Quinn debutó en la cuarta entrega convirtiéndose en uno de los favoritos de los seguidores de la producción de Netflix rápidamente debido a su personalidad y estilo.

En la segunda parte, el querido estudiante tiene una labor fundamental que influye directamente en el enfrentamiento más importante de la historia de la serie.

ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE LA CUARTA TEMPORADA DE STRANGER THINGS, SI AÚN NO HAS VISTO LOS NUEVO CAPÍTULOS TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

Al ser una temporada mucho más extensa en cuanto a duración en comparación a las anteriores, el cuarto ciclo debió ser dividido en dos partes. El primer volumen fue estrenado el 27 de mayo, mientras que la entrega final llegó a la plataforma streaming hace pocas horas.

En la primera parte de la temporada, Running up the Hill de Kate Bush regresó a los primeros lugares de las listas de reproducción mundial tras ser revelada como la canción favorita de Max mientras se enfrentaba al malvado Vecna. En la segunda mitad de la trama, otra canción de los 80s inundó la pantalla llenando de nostalgia a los televidentes.

¿Cuál es la canción que toca Eddie en el vol. 2 de Stranger Things?

Eddie, durante la gran batalla contra el malvado Vecna realiza el concierto más poderoso en Upside Down para alejar a los murciélagos de la guarida con un impactante solo de guitarra al ritmo de Metallica, para dejar así el camino libre para que Steve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer) y Robin (Maya Hawke) ingresen.

La canción elegida por Eddie fue “Master of Puppets” canción estrenada el año 1986 y que es parte del disco del mismo nombre de la banda de trash metal Metallica.