Llegó el día: Doctor Strange en el Multiverso de la Locura tendrá su pre estreno este miércoles y mientras los fanáticos ya tienen sus entradas en mano, ahora solo queda ver la proyección. Pero antes de eso ya está confirmado el conteo de escenas post-créditos que tendrá la esperada película y la explicación de las mismas.

La nueva aventura tiene a Stephen Strange emprende un viaje a lo desconocido junto a nuevos aliados místicos y otros ya conocidos, atravesando las peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un inesperado adversario.

La película tiene tanto continuidad con la primera película del Hechicero Supremo, como con WandaVision y Spider-Man: No Way Home. Además, cobrará mayor sentido si los fanáticos vieron la serie animada What If...?, de Disney+.

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto Doctor Strange 2 y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer aquí este artículo---

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura | ¿Cuántas escenas post créditos hay?

Ya vista Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, en RedGol podemos confirmar que la película tiene dos escenas post créditos.

La primera llega con el fin de los créditos animados y la segunda no aparece hasta que se acaba completamente el listado de los responsables que hicieron realidad la película, además de la promesa de que Doctor Strange retornará.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura | ¿Qué significan las escenas post créditos?

Tal como habían revelado las filtraciones de las últimas horas, la primera escena post créditos de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura ocurre mientras Stephen Strange camina despreocupado por las calles de Nueva York, con un atuendo casual, cuando repentina e inesperadamente un personaje desconocido interviene en su realidad.

Una severa voz femenina llama a Doctor Strange para captar su atención y entonces se revela que se trata de Clea, y tal como se había rumoreado en la previa al estreno de la película es interpretada por la actriz sudafricana Charlize Theron.

Doctor Clea Strange es uno de los intereses amorosos más importantes en el universo que habita el Hechicero Supremo en los cómics. Es capaz de controlar las artes místicas, así como también es heredera de la Dimensión Oscura.

En la escena, Clea se encuentra con el Doctor Strange de la Tierra 616, quien evidentemente ha sido corrompido por el libro oscuro conocido como Darkhold, y abre un portal hacia la Dimensión Oscura, solicitando la ayuda de Stephen para salvar nuevamente el universo.

El superhéroe se muestra dispuesto y la escena concluye con Strange abriendo su tercer ojo para saltar hacia el portal.

Por otro lado, la segunda escena post créditos remata todo el material y tiene más bien fines cómicos, para cerrar una particular situación que se da en medio de la película. Si bien hasta ahora se sabía que el icónico protagonista de la saga Evil Dead de Sam Raimi, Bruce Campbell, iba a participar en Doctor Strange 2, recién ahora sabemos su verdadero rol en la película.

Campbell funciona más bien como un alivio cómico, a la llegada de Doctor Strange y América Chávez a un nuevo universo. Ella repentinamente se adueña de un plato que describe como bolas de pizza, asegurando que la comida es gratis en esta dimensión y que no concibe lo absurdo que es pagar por los alimentos en otros lugares.

Poco después se encuentran con el vendedor de las bolas de pizza -que es Campbell y sí, no eran gratis-, quien muy enojado les cobra el valor de lo que América se llevó. Pero está tan enfurecido que no entiende razones e incluso se burla de Stephen. Strange entonces decide lanzarle un hechizo al vendedor que lo obliga a golpearse a sí mismo por tres semanas.

La segunda escena post créditos muestra el momento en que el personaje de Campbell queda liberado del encanto y concluye su tormento. Mira a la cámara y festeja "¡se acabó!", bajando los ojos a sus manos.