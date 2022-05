Doctor Strange en el Multiverso de la Locura debutó en los cines y obviamente las escenas post-créditos dejaron más de una duda sobre su significado, pero primordialmente por el debut de un nuevo personaje en el material extra. Pero, ¿quién es el personaje que interpreta Charlize Theron en el MCU?

En su segunda película en solitario, Stephen Strange emprende un viaje a lo desconocido junto a aliados místicos y otras figuras desconocidas, atravesando las peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un inesperado adversario.

Esta entrega tiene tanto continuidad con la primera película del Hechicero Supremo, como con WandaVision y Spider-Man: No Way Home. Además, cobra mayor sentido si los espectadores vieron la serie animada What If...?, de Disney+.

Pero la gran sorpresa viene de la mano de ESA aparición una vez concluido el metraje.

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto Doctor Strange 2 y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer aquí este artículo---

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura | ¿Quién es Charlize Theron en el MCU?

La primera escena post créditos -en realidad, la que importa- de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura ocurre mientras Stephen Strange camina por las calles de Nueva York, cuando repentina e inesperadamente un personaje desconocido interviene en su realidad.

Una severa voz femenina llama al Doctor Strange para captar su atención y entonces se revela que se trata de Clea, y tal como se había rumoreado en la previa al estreno de la película es interpretada por la actriz sudafricana Charlize Theron.

Clea se encuentra con el Doctor Strange de la Tierra 616, quien evidentemente ha sido corrompido por el libro oscuro conocido como Darkhold, y abre un portal hacia la Dimensión Oscura, solicitando la ayuda de Stephen para salvar nuevamente el universo.

El superhéroe se muestra dispuesto y la escena concluye con Strange abriendo su tercer ojo para saltar hacia el portal.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura | ¿Quién es el personaje de la escena post créditos?

Clea fue creada por Stan Lee y Steve Ditko, y debutó en las viñetas Strange Tales #126, publicado en agosto de 1964).

Clea es hija del Príncipe Orini, heredero legítimo del gobierno de la Dimensión Oscura, y Umar, hermana del entonces gobernante Dormammu. Sin embargo, Umar no se sentía complacida por su romance con Orini, por lo que decidió abandonar a Clea para que él la criara en solitario. Orini entonces mantuvo en secreto cualquier conocimiento del verdaderos origen de Clea.

Como Dormammu ha intentado durante mucho tiempo conquistar la Tierra, por lo que se ha enfrentado en más de una ocasión a su defensor, el Doctor Strange. En una oportunidad, Stephen viajó a la Dimensión Oscura para continuar su batalla contra Dormammu, una vez allí recibió la ayuda de Clea y ambos terminaron enamorándose.

Umar obtuvo el control de la Dimensión Oscura por primera vez cuando Dormammu quedó atrapado en una dimensión de bolsillo después de una batalla contra Strange y la propia Eternidad. Con sed venganza contra Strange, Umar tomó a Clea como rehén y Strange acudió en su rescate, pero su mentor, el Anciano, lo convenció de que Clea solo estaría a salvo si la enviaban a otra dimensión de bolsillo.

Si bien la pareja aceptó, la dimensión resultó ser la misma a la que fue exiliado Dormammu. El villano entonces puso en marcha los artilugios para su escape, pero el Doctor Strange evitó todo y terminó salvando una vez más a Clea.

De vuelta en la Tierra, Clea se instaló a vivir con Strange en su Sanctum Sanctorum, tiempo que aprovechó para no sólo convertirse en su discípula para aprender de las artes místicas, sino que también terminó siendo su amante. Con su poder en desarrollo, Clea se unió a Strange en múltiples aventuras, incluso integrándose a su equipo, los Defensores, colectivo con el que evitó nuevamente que Dormammu invadiera la Tierra.

Pero Clea no se quedó para siempre, sino que dejó la Tierra para regresar a la Dimensión Oscura, en gran parte porque creía que el corazón del Doctor Strange pertenecía a Morgana Blessing.

En la otra realidad, Umar una vez más le había arrebatado el trono a Dormammu, a quien se creía muerto cuando su esencia se dispersó en varias dimensiones. Clea estaba decidida a ayudar a las fuerzas rebeldes en su intento de derrocarla, por lo que junto al Doctor Strange buscaron al Príncipe Orini, verdadero heredero del gobernante original, Olnar, y Strange descubrió la verdad sobre el derecho de nacimiento de Clea.

Clea y Umar lucharon frente a frente, hasta que Clea resultó vencedora para exigir el gobierno de la Dimensión Oscura. Umar y Orini, que permanecieron leales a ella, fueron exiliados a una dimensión de bolsillo. Poco después de su reinado, Clea y Doctor Strange se casaron en la Dimensión Oscura.

Por las constantes reapariciones de Dormammu, Clea no podía permanecer mucho tiempo en la Tierra, algo que comenzó a afectar la relación y a distanciarla del Doctor. Al poco tiempo, Stephen fue asesinado.

Clea dio con el paradero de su asesino y tuvo la oportunidad de despedirse de su esposo, durante una breve resurrección. Antes de partir definitivamente, Stephen le confesó a Clea que era un tonto por dejarla ir y le cedió el Ojo de Agamotto ademas de la capa de levitación, asegurando que no había nadie más en quien confiar.

Fue así que Clea termina convirtiéndose en la nueva Hechicera Suprema de la Tierra, adoptando el apellido Strange en honor a su fallecido amante. Eso sí, los métodos para luchar contra el mal son mucho más brutales que los recursos de Strange, por lo que aún está pendiente las consecuencias que tendrá su comportamiento.