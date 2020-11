"¿Doble estándar?": Residente recibe críticas en redes sociales tras comprar lujosa mansión en California

El cantante René Pérez, más conocido como Residente, ha sido tendencia en redes sociales luego de las duras críticas que ha recibido por la lujosa mansión que se compró en California.

Según informó La Nación, el inmueble que compró el músico de 42 años es de 2.400 metros cuadrados y está avaluada en US$5,8 millones, o sea, lo que equivale a más de $4.400 millones.

La casa fue construida hace tres años y fue comprada posteriormente por el director ejecutivo del banco PennyMac Financial Services, David Spector, quien la arregló y la volvió a vender.

Según las imágenes que se han viralizado en las redes sociales, la casa tiene siete habitaciones, piscina, chimeneas y baños en suite. Además de un enorme jardín y una lujosa y moderna fachada.

Debido a esto, el músico puertorriqueño ha sido duramente críticado por los usuarios que lo siguen, quienes contrastan sus dichos sobre la desigualdad con su millonaria compra.



"Tú no has vivido tres carajos de dificultades en tu vida.

A ti no te faltó la escuela, no te faltó comida.

Si la gente de Congo hubiera tenido tus oportunidades estarían graduados en las mejores universidades". (Residente - Adentro)