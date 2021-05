DJ Méndez sobre su hijo Leo: "Lo que hizo es un acto de valentía y de amor propio "

El exitoso cantante nacional DJ Méndez fue el más reciente invitado a De tú a tú programa que conduce Martín Cárcamo, en donde se sinceró sobre su relación con su hijo Leo.

Sobre Leo señaló que “las sospechas de mi hijo siempre estuvieron. No es algo que de repente ‘ah mi hijo es gay (...) Yo ya lo iba cachando y era ver a mi hijo igual. No había diferencia. Lo que hizo Leo es un acto de valentía y de amor propio y de darle para adelante. Abrió la mente de varios”, señaló.

DJ Méndez sobre la identidad de su hijo comentó que esta pasando “por un proceso en donde no sabe si se quiere operar o no. No sabía si se iba a cambiar a un nombre femenino. Es parte de, porque se está conociendo. Tenía claro que es gay, pero van pasando cosas en el camino y un día me dice que está pensando en operarse”.

Sobre la transición comentó que el proceso es largo. "hoy yo siento que se ama tanto y está tan seguro de quién es, es Leo Méndez, y ama a otro hombre. Está lleno de amor ese cabro chico y de valentía, es un ejemplo”, enfatizó.