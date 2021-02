Leíto Méndez declara que no se vacunará contra la Covid-19 a pesar de haberse contagiado

Leo Méndez Jr. Informó a sus más de 351 mil seguidores que no se pondrá la vacuna contra la Covid-19, ahora que está en plena marcha el proceso de entregar las inoculaciones a la población alrededor del mundo.

El joven fue una de las millones de personas que padeció la enfermedad el año pasado, cuando cobró fuerza la pandemia.

Pero ahora a través de las historias de su Instagram reaccionó a la consulta de sus fans: “Muchos me han preguntado últimamente por si es que yo me voy a vacunar contra el Covid-19. La respuesta es NO”.

De acuerdo con el joven performer de OnlyFans, “no es por miedo. Me he aclarado súper bien desde el primer brote del virus y no lo necesito”.

“Mientras que la mayoría lo haga, nosotros los que no queremos podemos andar como queremos, como lo hemos hecho siempre”, postuló el ex participante de “Bailando por un sueño”.

Para Leíto “la vacuna obvio es una luz para que todo al fin vuelva a ser como antes. Solo que no todos la necesitan para eso”.

El anuncio que hizo a través de redes sociales llegó después de que recibiera los resultado de un reciente PCR que se realizó, test que arrojó negativo. “Amigdalitis no es, fue un simple resfrío fuerte que me dio por el invierno que está muy helado, yo creo”, advirtió.

En mayo pasado, Leo Méndez Jr. contó que al darse cuenta de que se había contagiado con el coronavirus, “se me presentó con otros síntomas, más agudos, como dolores intestinales, diarrea y vómitos”.

En esa misma conversación con Hugo Valencia confesó que “lo pasé muy mal, entré en ambulancia tres veces al hospital. Allá me hicieron el test y salió positivo, tenía que resguardarme y obviamente toda mi familia se contagió”.

“No pensé que fuese tan doloroso, pero los síntomas que se presentaron a mí fueron súper heavy, porque yo tengo hepatitis B, y la tengo de forma crónica. Entonces me asustaba por eso, porque pasaba a ser grupo de riesgo por mi hígado”, admitió.