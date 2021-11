Disney Plus trae nuevas sorpresas para los fans de Marvel, luego de anunciar que a partir del 12 de noviembre, en un día muy especial para el servicio de streaming populares películas del MCU llegarán a la pantalla con el aspecto expandido de Imax, que también se conoce como Imax Enhaced.

El 12 de noviembre, Disney Plus celebrará su segundo aniversario con un evento especial llamado Disney Plus Day, en donde promete grandes noticias para los fans y para quienes desean subscribirse al streaming.

El servicio alberga toneladas de películas y programas de televisión de Disney, Marvel, Lucasfilm, Pixar, entre otros.

Además Disney e IMAX han anunciado una colaboración que verá varias películas de Marvel presentadas en formato de aspecto expandido de IMAX en Disney Plus. 13 películas del Universo Cinematográfico de Marvel en total se actualizarán a IMAX, incluidas Avengers, Shang-Chi y The Legend of the Ten Rings, que debutará en el servicio ese día.

¿En qué consiste el formato IMAX?

Mientras que IMAX usa tradicionalmente un formato más cuadrado de 1,43: 1, la relación de aspecto expandida es de 1,90: 1, cercana a la relación de que se usa para televisión. Las películas de Marvel generalmente se presentan en relaciones de aspecto más amplias y en formato de pantalla ancha, por lo que los seguidores podrán disfrutar de una visualización más completa al momento de disfrutar las cintas.

IMAX es un formato de cinta cinematográfica y un estándar de proyección cinematográfica creado por la compañía canadiense IMAX Corporation, formato que tiene la capacidad de grabar y mostrar imágenes de mucho mayor tamaño y resolución que los sistemas de películas fotográficas tradicionales.

¿Cuáles son las películas de Marvel disponibles en formato Imax?

ANT-MAN AND THE WASP



AVENGERS: ENDGAME



AVENGERS: INFINITY WAR



BLACK PANTHER



BLACK WIDOW



CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR



CAPTAIN MARVEL



DOCTOR STRANGE



IRON MAN



GUARDIANS OF THE GALAXY



GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2



SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS



THOR: RAGNAROK