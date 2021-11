Dentro de pocos días la reconocida plataforma de streaming de ratón Mickey celebrará su Disney Plus Day, día que se festejará el segundo aniversario con varias ofertas, sorpresas, estrenos y más.

Pese a que todavía quedan unos días para su celebración, este lunes 8 de noviembre Disney+ anunció una promoción que será válida hasta este domingo 14.

Solo por estos días, Disney Plus tendrá un precio especial de $1.500 pesos el primer mes, oferta que podrán disfrutar los usuarios nuevos y los que ya tenían una cuenta pero no estaban pagando el servicio.

¿Qué es el Disney Plus Day?

Tal como lo mencionamos anteriormente, este evento será para celebrar el segundo aniversario de la plataforma donde se agregarán grandes títulos al ya extenso catálogo como 'Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos', 'Encantada', 'Mi pobre y dulce angelito', 'Hola Alberto', entre muchas otras películas.

Pero eso no es todo, porque también habrá contenido de Marvel pero a través de un especial que reunirá todo lo que se ha hecho y mostrando algo de lo nuevo que se vendrá para el futuro. Y por si no fuera suficiente, Star Wars también estará presente con The Book of Boba Fett.

¿Cuándo es y dónde verlo?

El esperado evento se llevará a cabo este viernes 12 de noviembre y se podrá disfrutar a través de las redes sociales de Disney Plus desde las 11:00 am (hora de Chile).