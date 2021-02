Disney Channel regresa a los hechizos con el estreno de Upside Down Magic: Escuela de Magia

La película, Upside Down Magic: Escuela de Magia, esta basada en el libro infantil homónimo que se convirtió en un éxito de ventas de The New York Times. La cinta es protagonizada por Izabela Rose (Amazing Stories) y Siena Agudong (No Good Nick).

La historia se centra en dos mejores amigas, Nory Boxwood Horace (Rose), de 13 años, y su mejor amiga Reina Carvajal (Agudong), quienes ingresan a la Academia Sage de Estudios Mágicos. Debido a sus habilidades para dominar el poder del fuego, Reina es consagrada como la mejor estudiante de la escuela Flare, pero Nory, debido a su magia inestable, es ubicada en la clase de aquellos que poseen magia "rara" y "defectuosa", también conocida como UDM (Un Desastre Mágico).

Mientras la severa directora Knightslinger (Lewis) cree que los poderes no convencionales de los UDM los vuelven vulnerables a la peligrosa y malvada magia oscura, Nory y sus compañeros de clase deciden perfeccionar sus excepcionales talentos para demostrar que la magia fallida puede superar a la magia considerada “correcta”.

La película se filmó en Vancouver, Canadá y es dirigida por Joe Nussbaum, quien también se desempeña como productor ejecutivo junto a Suzanne Farwell (El descanso, Pasante de moda) y Susan Cartsonis (Descendientes 3, Lo que ellas quieren), entre otros.

La película también estará disponible en Disney Plus. Revisa el tráiler a continuación.