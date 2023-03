Tutu Tutu, el fiel disfraz del comediante Kurt Carrera, se ha ido, quizás para siempre. Esto luego de que las mascotas del ex integrante de MCC atacaron la cabeza del pobre pajarito, dejando sus plumas esparcidas por toda la casa.

A través de sus redes sociales, Carrera compartió un registro de la 'escena del crimen', en donde sus mascotas seguían jugando con los restos del 'Cajarito Tutu-Tutu'.

"¡¿Por qué?! ¿Por qué lo hicieron?... noooo", se escuchaba al comediante expresar mientras se encontraba acostado en el piso, con lo que quedaba de Tutu Tutu.

En otro registro, Carrera le pregunta a sus mascotas quién fue el que destruyó al querido 'cajarito'. "Cagó la papuchita de Tutu-Tutu", señaló, añadiendo también que "Slinky y canela dejaron la caga", agregó

Los orígenes de Tutu-Tutu

En el programa de Julio César Rodríguez, Pero con Respeto, Kurt Carrera reveló cómo nació el icónico personaje con el que hacía dupla con el "profesor Salomón", interpretado por Pablo Zamora.

"Pablo iba a ser el pájaro y yo el profesor, por los tamaños, pero me pasaron el esmoquin y era S. Entonces no me iba a entrar", señaló. Asimismo, como los personajes están inspirados en Guru Guru y el profesor Rossa, hubo otro cambio inesperado.

"Yo decía 'Guru-Guru es un pájaro completo, en este traje se ve mi cara y yo no puedo hablar como él, ¿y cómo vas a hablar?... como niño (imitando la voz del personaje)", así inició la historia de dos de los personajes más conocidos de Morandé con Compañía.

"Encontrarme con Pablo fue casi como un amor de pareja, es un feeling que tenemos que con tan solo mirarlo se para donde va él, se lo que quiere hacer y yo fluyo. Siempre con Pablo es un cariño máximo, es como un hermano", para luego agregar "Yo no pierdo la esperanza de que volvamos a la televisión".

Revisa el registro a continuación