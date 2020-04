Directores de "Avengers: Endgame" producirán remake en acción real de "Hércules"

Los directores de "Avengers: Endgame", Joe y Anthony Russo, al parecer no tienen intensiones de descansar mucho más después de conseguir el éxito absoluto con los superhéroes de Marvel. Recientemente fueron los productores ejecutivos de la nueva película de Chris Hemsworth para Netflix "Misión de Rescate" y ahora se acaba de confirmar que producirán la adaptación en acción real del clásico animado de Disney "Hércules".

Según publicó Variety, os cineastas desarrollarán el proyecto a través de su productora AGBO y el especialista en cine de acción Dave Callaham se hará cargo del guión.

Callahan es reconocido por haber unido fuerzas con Sylvester Stallone para delinear al personaje que que encabezó la franquicia de "The Expendables", también aparece en los créditos de la "Godzilla" y "Zombieland", aunque más recientemente fue el responsable de crear el guión para la secuela "Wonder Woman 1984", así como también se está haciendo cargo del libreto para la próxima película de Marvel "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings".

Los directores de "Avengers: Endgame", Joe y Anthony Russo.

El clásico animado de Disney se estrenó originalmente en 1997 y buscó contar la historia del semidios en clave de fantasía musical, bajo la dirección de Ron Clements y John Musker.

"Hércules" finalmente recaudó 252 millones de dólares, sobre un presupuesto de 85 millones, filme que sólo la dejó detrás de otros tres clásicos de Disney: "La Bella y la Bestia", "Aladdin" y "El Rey León".

Una vez publicado el anuncio en los medios, los mismos hermanos Russo respaldaron la información con una graciosa publicación en su cuenta oficial de Instagram.

"Una foto reciente de mi hermano y yo", fue el texto que acompañó la imagen.