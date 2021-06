Yamila Reyna le entrega su apoyo a Diego Sánchez" tras detención: "El que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra”

El pasado lunes se dio a conocer la noticia que el arquero de Unión Española, Diego Mono Sánchez, fue detenido por no respetar una luz roja y conducir en estado de ebriedad. Tras estos hechos, los hispanos determinaron que el guardameta no siguiera siendo titular del equipo hasta que se aclarezcan los hechos como también no seguir portando la banda de capitán.

Luego de lo sucedido, la novia del zaguero, la actriz Yamila Reyna quien se encuentra en Colombia para participar en la nueva temporada de MasterChef Celebrity compartió un mensaje de apoyo en sus historias de Instagram para su pareja.

“El que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra“, comenzó escribiendo Reyna, para luego agregar: “Siempre te voy a apoyar, @diego12_sanchez”.

El deportista, a través de la misma red social agradeció las palabras de la actriz de 42 años. “Siempre estás levantándome cada vez que caigo. Te amo mucho, y gracias mi amor“, expresó Diego Sánchez.

La pareja se comprometió a finales de mayo, en donde compartieron con sus seguidores una fotografía en donde salían juntos y Yamila mostraba su anillo de compromiso con la leyenda: "SÍ, ACEPTO!!! A pasar el resto de nuestras sonrisas juntos! Te amo con locura @diego13_sanchez".

El deportista respondió la postal comentando: "Hasta la muerte monita mía. Te amo muchísimo mi amor".