El retorno de Dexter ya tiene un primer adelanto: ¡El emblemático personaje de Michael C. Hall está de vuelta!

Los fanáticos pueden comenzar a elevar sus ansias por lo que vendrá en materia de series en los próximos meses, sobre todo si eres de esos nostálgicos que echaban de menos a Dexter. Esto justamente porque la serie protagonizada por Michael C. Hall como un asesino en serie justiciero tendrá una nueva temporada y esta ya tiene su primer adelanto.

En el teaser liberado este viernes no se deja ver mucho sobre los detalles de la trama, sino que tenemos un rápido vistazo del antihéroe en una cabaña en medio del bosque, aunque con un pequeño guiño a la perversidad que siempre ha caracterizado al protagonista, mientras suena de fondo una clásica versión de la canción que pide "por favor, no dejes que me malentiendan".

La novena temporada de Dexter también contará en su elenco a Clancy Brown interpretando supuestamente al villano, también Johnny Sequoyah, Julia Jones, Alano Miller, Michael Cyril Creighton, Jack Alcott, David Magidoff, Jamie Chung y Oscar Wahlberg.

Michael C. Hall es el único integrante del elenco que retorna para este nuevo ciclo, aparte de Clyde Phillips, quien oficiará como showrunner y que anteriormente se encargó de las temporadas más alabadas de la serie.

La temporada 9 de Dexter aún no tiene fecha de estreno.