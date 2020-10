Dexter retorna en gloria y majestad: Showtime revivirá la serie a ocho años de su fin

En un inesperado movimiento, la cadena televisiva estadounidense Showtime anunció este miércoles que decidió revivir una de sus más populares series: "Dexter", para lo que ya fue definido que será una producción limitada.

La señal de cable ordenó la creación de 10 episodios en torno al personaje creado inspirado por la novela "Darkly dreaming Dexter", de Jeff Lindsay; trabanjo para el que ya está confirmado el retorno de Michael C. Hall para el rol principal.

Además, se confirmó que será una continuación de la historia original, que concluyó en 2013 sus ocho temporadas con Dexter autoexiliándose hasta un destino en el que se convirtió en leñador, para sumergirse en una vida solitaria.

La producción se iniciará en 2021, para estrenarse durante la primavera del mismo año.

El equipo que protagonizó las temporadas originales de "Dexter".

"Dexter es una serie tan especial, tanto para los millones de fanáticos como para Showtime, sobre todo porque ayudó a poner a nuestra cadena en el mapa hace muchos años atrás", indicó el presidente de la señal Gary Levine en un comunicado.

A eso añadió que "sólo revisitaríamos el personaje en el caso de encontrar una fórmula creativa que realmente valiera la pena para la brillante serie original. Y bueno, estoy feliz de anunciar que Clyde Phillips y Michael C. Hall han dado con ella y no podemos esperar a grabarla y mostrársela al mundo".

Phillips es un viejo conocido de la serie, ya que fue el showrunner durante las primeras cuatro temporadas; tiempo durante el cual la producción se quedó con tres nominaciones Emmy a Mejor Drama, además de cuatro candidaturas a la misma categoría en la premiación de la Asociación de Guionistas.

El hombre ahora retomará la historia después de firmar un acuerdo con Showtime y CBS Television a principios de año.

En tanto, Michael C. Hall recibió cinco nominaciones a los Emmy por su papel de "Dexter" y se quedó con un Globo de Oro y un SAG Award por el mismo rol en 2010. Recientemente apareció en "The Crown" y "Safe", de Netflix, así como también en "The Report", de Amazon Prime Video.