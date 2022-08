The First Lady | ¿Habrá una segunda temporada de la serie de Showtime?

La serie de Showtime, The First Lady, llegó hace algunas semanas con su primera temporada de 10 capítulos, por lo mismo, los seguidores de la producción se preguntan si habrá un nuevo ciclo de la serie.

La serie de drama contó las historias de varias Primeras Damas a lo largo de la historia de Estados Unidos, y la primera temporada se centró en Michelle Obama, quien fue interpretada por la ganadora del Oscar, Viola Davis, Eleanor Roosevelt por la ganadora del Emmy Gillian Anderson y Betty Ford por la ganadora del Globo de Oro Michelle Pfeiffer.

Kiefer Sutherland interpretó a Franklin D. Roosevelt, Aaron Eckhart como Gerald Ford y O-T Fagbenle como Barack Obama.





¿Habrá una segunda temporada de The First Lady en Showtime?

Tristemente para los fans, la producción fue cancelada por la cadena. “Showtime puede confirmar que la serie de antología The First Lady no continuará con otra temporada”, dijo un portavoz de la cadena en un comunicado.

“Nos gustaría aplaudir el arte y el compromiso de nuestra showrunner Cathy Schulman, la directora Susanne Bier, sus compañeros productores ejecutivos, nuestro increíble elenco, encabezado por la productora ejecutiva Viola Davis, Michelle Pfeiffer y Gillian Anderson, y nuestro socio de estudio Lionsgate por su dedicación. trabajar para contar las historias únicas de tres líderes extraordinarios”, señala el anunció.

Revisa el tráiler de la primera temporada a continuación.