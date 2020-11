Denise Rosenthal se emociona hasta las lágrimas tras recibir mensajes de sus fans

La cantante de visitó el late de Canal 13 donde habló sobre su carrera musical, actoral y también su relación con el músico Camilo Zicavo vocalista de Moral Distraída con quién se comprometió hace pocos días.

Seguida la conversación decidieron darle un regalo a Denise mostrando mensajes de sus fans quienes le agradecen el impacto que su música y su calidad como artista ha tenido en sus vidas. “Hola, Denise. Soy Martina y te quería agradecer por marcar a nuestra generación. Te quiero mucho” Señaló una de sus fans.

“Decir que te amo, te admiro, eres un claro ejemplo de empoderamiento, de lucha, sacrificio, perseverancia. Sé que vas a llegar lejos y llegarás muy lejos. Todo el mundo te va a conocer porque eres increíble. Una de las canciones tuyas que me marca profundamente es Tiene Sabor, porque la lanzaste en el momento en que más necesitaba amarme a mí misma y entender que el amor propio es lo principal en la vida. Tú me has enseñado a amarme, a respetarme, a valorarme y a cuidarme” añadió otra de sus seguidoras.

Rosenthal se emocionó hasta las lágrimas, Maly Jorquera conductora del espacio sobre los dichos de sus fans a lo que la cantante señaló que esas niñas la han acompañado durante toda su carrera “Es muy lindo. Y es muy lindo ver cómo van creciendo. Porque las dos niñas que estaban, o sea la mayoría, las conozco desde que eran niñas”

Actualemente la artista nacional se encuentra promocionando su single Dormir que ya cuenta con más de medio millón de visitas en Youtube.