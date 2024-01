Denise Rosenthal estuvo presente en la segunda noche de El Festival del Huaso de Olmué que se realizó este viernes, en donde cautivó a los asistentes y a los televidentes con sus grandes éxitos.

En una jornada donde también estarán la humorista Monse Jerez y la banda nacional Glup!, Rosenthal fue la encargada de abrir la noche con un esperado espectáculo que cautivó a los presentes.

Denise Rosenthal deslumbra en Olmué

La artista nacional se subió al escenario pasadas las 22:30 horas, en donde inmediatamente comenzó a interpretar sus conocidos hits, como Agua Segura, Faroles, Santería, Naughty, cambio de piel, Rosa Jaguar y Encandená, para luego hacer una pausa en Isidora.

“Se viene un momento muy lindo del show, porque hace mucho ratito que no tocaba piano y esta canción es muy importante para mí, siempre que la tocó me evoca algo muy especial”.

“Sobre todo pensando en aquellas personas que ya no nos acompañan en el plano terrenal, pero que sin lugar a duda nos acompañan desde algún otro lugar y siempre están y viven en nuestros corazones“, expresó la artista.

Luego siguió el tema “El amor duele”, “Cambio de piel”, “El amor no duele”, “Migajas” y uno de los temas más esperado por sus fans “I wanna give my heart”, el cual interpretó en una nueva versión, el cual incluyó partes de la canción de Cher, Believe, para continuar con Sugarmami, las cuales acompañó con una gran puesta en escena, con luces vibrantes y coreografías.

Tras la primera parte de su presentación, la audiencia quedó cautivada y llena de energía tras su destacada participación.

Denise deslumbró con su carisma y talento, creando una conexión única con el público, quienes pedían que la artista siguiera en el escenario, mientras algunos de sus fans gritaban durante las pausas, escuchándose claros “Denise, te amo”, en medio del espectáculo.

La segunda parte de su show incluyó a las chinchineras de la agrupación “Tambores danzantes dúo“, quienes mostraron su gran habilidad llevándose los aplausos y gritos del público.

Tras ello, Denise regresó al escenario para interpretar el tema “Tiene sabor”, seguido de “Lucha en equilibrio”, para finalizar su exitosa presentación con “Supernova”.

“Gracias por esta hermosa invitación”, señaló la artista al cerrar su presentación. “Venir a este festival ha sido una experiencia preciosa, se nota que es un festival de cultura, de arte, de música. La esencia del festival es preciosa, me voy con el corazón muy lleno”.