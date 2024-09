Una inesperada “bomba” lanzó la periodista Cecilia Gutiérrez este sábado cuando durante una ronda de preguntas con sus seguidores de Instagram reveló que Denise Rosenthal estaría separada del integrante de Plumas, Camilo Zicavo, con quien se casó el 2022.

Pero eso no es todo, ya que a través de su canal de difusión en la red social, reveló que el artista se encontraría en una nueva relación y que próximamente a través de ese medio comentará la identidad de su pareja actual.

La separación de Denise Rosenthal y Camilo Zicavo

A través de las consultas de sus seguidores, Gutiérrez señaló: “Sí y es más, en mi canal de difusión les contaré quién es la nueva pareja de Camilo”.

La historia de Denise y Camilo

La relación entre ambos salió a la luz a comienzo del 2017, mientras que el 2020 anunciaron que estaban comprometidos. Ese mismo año, Denise debutó en el escenario del Festival de Viña, en donde su pareja subió al escenario para interpretar juntos “Soñarse de a dos”.

Esta no es la primera vez que se especula sobre una separación de la pareja, el año pasado, ante nuevos rumores de quiebre que surgieron luego de que la artista anunció que se iría un tiempo a México por su carrera y que además se alejaría de las redes sociales para cuidar su salud mental.

“Aún no dimensiono que cualquier cosa que diga o haga siempre puede ser tergiversada o usada a su antojo como ‘noticia’. Solo estoy intentando sanarme y seguir trabajando por mis sueños. Please, no crean todo lo que se diga en la prensa, aquí estoy”.

Asimismo, a través de Tiktok, en esa oportunidad, respondió a preguntas de sus seguidores en donde le consultaban si estaba divorciada. Un usuario agregó: “Necesito esa parte del chisme”, Rosenthal le señaló: “Todos somos la señora. No los juzgo”, junto con el audio viral que dice “a mí me encanta vivir del chime, me dicen la metiche”.