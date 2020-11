"No me lo esperaba": Denise Rosenthal se confiesa sobre la petición de matrimonio

A sus 30 años, Denise Rosenthal ahora es una mujer felizmente comprometida, después de que aceptó la petición de matrimonio que le hizo su pareja desde hace tres años, Camilo Zicavo, precisamente en el día de su cumpleaños, el domingo pasado.

Tras compartir el íntimo y romántico momento en redes sociales, la cantante ahora habló públicamente del especial episodio con el periodista Gino Costa en las redes sociales de TVN, donde contó más detalles de lo que rodeó el momento.

"Me tomó de súper sorpresa, yo en general no hablo, ni abro mucho esos espacios íntimos, sobre todo porque nada, es mi refugio", explicó la cantante.

A lo que añadió que "es lo que dice la canción, para mí es súper importante y ha sido súper complejo equilibrar este mundo tan expuesto con mi vida privada, con la necesidad de armar mi hogar, mi refugio, un lugar donde me sienta segura, contenida, donde esté protegida, donde no me estén juzgando ni evaluando".

Denise Rosenthal mantiene una relación con Camilo Zicavo desde 2017.

"Para mí esto es la verdad, todo lo otro es ilusorio, todo esto que estamos haciendo, mi trabajo, todo eso es efímero, no sé hasta cuándo vaya a durar", advirtió también la voz de "Tiene Sabor.

Por eso, continuó, "para mí lo más importante es poder fortalecer lazos o construir realidades que me permitan ser feliz, esa es mi máxima ambición, así que feliz de poder consolidar, por así decirlo, una etapa que estamos viviendo de manera íntima".

Antes de cerrar su diálogo sobre ese momento que describió como "muy mágico", Rosenthal confesó que "me tomó de verdad de mucha sorpresa, no me lo esperaba. Estamos armando nuestro proyecto, pero no me lo esperaba. Me fue inevitable no compartir mi felicidad con la gente que también me ha acompañado, y era muy lindo todo".