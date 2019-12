"Definitivamente está sobre la mesa": Quentin Tarantino confiesa que tiene planes para "Kill Bill 3"

Uno de los mayores anhelos de los fanáticos por años ha sido el inminente debut de una tercera entrega para la saga de "Kill Bill". Algo que el director Quentin Tarantino ha evitado por largo tiempo, hasta ahora, que conversó con el programa "Andy Cohen Live".

El cineasta contó que "cené con Uma Thurman, estábamos en un restaurante japonés realmente genial. Ella se reía de mí, y yo me reía de ella, fue una noche encantadora".

Además, explicó sobre la esperada película que "tengo una idea de lo que haría. Eso fue todo, conquistar ese concepto, exactamente lo que le sucedió a La Novia desde entonces y qué quiero hacer con eso".

"No quiero simplemente aparecer con otra aventura, no se lo merece. La Novia ha luchado muy duro. Ahora tengo una idea que podría ser interesante, aunque no la haría de momento. Sería por lo menos dentro de tres años. Pero definitivamente está sobre la mesa", sentenció.

Quentin Tarantino estrenó este año su alabada película "Once Upon a Time in Hollywood", la que ya es postulada por medios especializados como una de las favoritas para la próxima entrega de los Oscar.