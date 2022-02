Para nadie es desconocido que Quentin Tarantino es uno de los directores más importantes de todos los tiempos gracias a sus grandes producciones como Pulp Fiction, Once Upon a Time in Hollywood y Kill Bill.

Esta última ha dado que hablar recientemente, ya que su protagonista, la actriz Uma Thurman, ha manifestado su postura frente a la posibilidad de realizar una tercera película.

La cinta sigue a Beatrix "The Bride" Kiddo en el drama de venganza de artes marciales de Tarantino, que se filmó como una película pero se estrenó en dos partes separadas.

Durante muchos años, los fanáticos han implorado por “Vol. 3” y Tarantino ha sostenido que es una posibilidad. Incluso en julio de 2019, le dijo al podcast "Happy Sad Confused", que estaba en conversaciones con Thurman para hacer una tercera película.

De hecho, el director ha manifestado que esta nueva versión sería sobre la hija del personaje de Vivica A. Fox, Vernita Green, que se dispone a vengar la muerte de su madre al matar a The Bride de Uma Thurman.

¿Qué ha dicho Uma Thurman?

Todo parece indicar que los fans tendrán que seguir esperando, ya que según la propia protagonista, una tercera entrada en la serie “no está inmediatamente en el horizonte”.

“Realmente no puedo decirte nada al respecto”, manifestó Thurman en “The Jess Cagle Show” de SiriusXM . “Quiero decir que se ha discutido a lo largo de los años. Hubo un pensamiento real acerca de que sucediera, pero hace mucho tiempo. No lo veo tan inmediatamente en el horizonte”.

“Odio decepcionar a la gente. Todo el mundo desea que ese sea el caso, pero creo que no está inmediatamente en el horizonte”, agregó.

Lamentablemente, por el momento no habrá una nueva película por lo que los seguidores tendrán que conformarse con Kill Bill Vol. 1 y 2 que se encuentran disponibles en HBO Max.