Dark: La sorprendente confesión de los creadores de la popular serie alemana

Estamos a apenas dos días para conocer el final definitivo de la serie alemana "Dark", cuando Netflix estrene este sábado los episodios de la tercera temporada. Por eso es sorprendente las declaraciones que esta semana entregaron sus creadores en medio de la promoción de la producción.

Baran bo Odar y Jantje Friese conversaron con el medio argentino Télam, para entregar su visión sobre este cierre de etapa para ellos. Y, a pesar de todo el revuelo que ha causado la historia que crearon, al punto de elevar los niveles de ansiedad en los fanáticos, ahora confesaron que "creíamos que la serie sería un fracaso".

"Somos muy pesimistas, y pensamos que esta historia alemana, tan oscura, compleja y rara no tendría tanta audiencia", complementaron.

Martha (Lisa Vicari) en una escena de la tercera temporada de "Dark".

El asunto es real. Así que cuando se detonó la locura de las teorías y los árboles genealógicos, "realmente nos sorprendió y nos emocionó mucho saber que había tanta gente en el mundo que apreciaba esta historia que creíamos que estábamos haciendo sólo por placer, porque nos gustaba a nosotros".

Ante tal panorama, fue Friese quien sostuvo que "una responsabilidad de atar todos los cabos sueltos". Pero hay otro aspecto clave para poder dejar contentas a las personas que engancharon con la serie y estaba fuera de su control.

Baran Bo Odar advirtió que para entender "Dark" la clave, tanto para la producción como para el espectador, "se resume a no perder el hilo, porque normalmente no se rueda de forma cronológica y lo más importante era no cometer errores".

"Sobre el final, después de tres temporadas en tres años, ya no era tan complicado una vez que todos aceptábamos el código, la lógica interna de los viajes en el tiempo y la interacción entre las distintas versiones de un mismo personaje", explicó.

Los fanáticos lograron enganchar con ese aspecto y, según continúa Odar, esa "una de las razones por las que el programa es tan exitoso".

"Porque los fanáticos entienden el código, comprenden cómo funciona la trama y se divierten con ella, elaborando sus propias teorías basadas en ese código", culminó.