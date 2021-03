Daniella Campos revela compleja situación: "Sufrí todo tipo de violencia"

La modelo Daniella Campos, habló en Mucho Gusto acerca de la detención producida en febrero junto a su marido Esteban Caldentey por violencia intrafamiliar.

Ambos fueron detenidos luego luego de una discusión que escaló en lesiones menos graves. Tras esto ambos fueron formalizados por el Tribunal de Garantía de Colina en donde se decretó 50 días de investigación y ambos quedaron con prohibición de acercamiento.

Luego de un mes de ocurrido los hechos, la candidata a concejala rompió el silencio junto a Diana Bolocco para el programa de Mega, en donde señaló que fue víctima de violencia intrafamiliar a manos de su cónyuge, durante ocho años. Señaló que ha sido muy difícil para ella hablar sobre el tema y que ella, junto a su familia están con tratamiento psicológico.

"Yo descubrí que sufría violencia intrafamiliar producto de una sicóloga, yo pedí ayuda porque yo estaba viviendo un momento de estrés, estaba sumamente delgada, estaba ya físicamente mostrando signos de no aguante y ella me dijo esto es violencia intrafamiliar. Me parece súper importante el mensaje, especialmente si uno quiere ser un servidor publico, creo que tiene el deber de trasmitir como se da la violencia. Tiene que ver con violencia física, económica, sexual, abandono...".

Luego agregó: "Creo que sufrí todos los tipos de violencia.

Anteriormente a través de su cuenta de Instagram, Campos reconoció que era victima de violencia intrafamiliar y relato los complicados momentos que vivió. "Quiero partir diciéndoles que quiero confirmar la noticia que salió en la prensa. Me cuesta mucho decir lo que estoy diciendo hoy día, me costó ocho años decirlo. Yo, Daniella Campos, soy víctima de violencia intrafamiliar, tanto física como sicológica hace ocho años". comenzó diciendo en su comunicado.

"Me costó mucho tiempo denunciarlo, por vergüenza, por ser una persona pública, por diferentes motivos que quizás las mujeres u hombres que me están escuchando van a saber lo que eso significa", indicó.

"Yo quiero enfrentar el tema, quiero pedirles a ustedes que no cometan el error que yo cometí, que no callen, que no normalicen las situaciones, que nada justifica el no ser feliz, el sufrir maltratos y jugar a la familia feliz". añadió en aquella oportunidad.